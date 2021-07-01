Мимо Токио. Российские баскетболисты пропустят вторую Олимпиаду подряд

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Баскетболисты сборной России не смогли отобраться на Олимпиаду в Токио, проиграв в квалификационном турнире сборным Мексики и Германии. Команда Сергея Базаревича, выступавшая на мини-турнире в хорватском Сплите в далеко не оптимальном составе, заняла последнее место в группе, и пропустит вторые Игры подряд, при этом женская сборная России ранее также не отобралась в Токио. Подводя итог выступлению сборной, Базаревич подчеркнул, что баскетбол в России жив, несмотря на провал национальной команды. "Это не тот результат, который мы хотели достичь в Сплите. То, как мы играли сегодня, было лучше, чем накануне, - сказал Базаревич. - Плохо, конечно, но плохой опыт - тоже опыт. Иногда даже полезнее, чем победа. В России все думают, что баскетбол умер. Я так не думаю, у нас есть молодые игроки, которые способны играть на высоком уровне".

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Ключевой потерей сборной России стал защитник Алексей Швед, который предпочел провести время с семьей. Центровой Тимофей Мозгов, не так давно восстановившийся от травмы, выбившей его из строя на два года, приехал в стан сборной, но оказался далек от своей оптимальной формы. Уже первая игра в среду с командой Мексики разбила робкие надежды на успех российской сборной. Неплохо начав, баскетболисты российской сборной упустили преимущество и проиграли - 64:72. Говоря о причинах поражения в той игре, Базаревич назвал проигранный подбор под кольцом и большое количество потерь: "Казалось, мы контролировали игру после первой половины, но третья четверть убила нас - мы сделали слишком много потерь и проиграли подбор, плюс мы не забили свои открытые броски. Мексиканцы использовали это. Мы пытались вернуться в игру, боролись, но вынуждены вынести уроки из этой игры и готовиться к предстоящей". Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко назвал игру с мексиканцами худшей при нынешнем главном тренере. "Это самая плохая игра, которую я видел у сборной России при Сергее Базаревиче. Мы максимально усложнили себе задачу выхода в плей-офф. Надеюсь, завтра команда сможет собраться и дать шанс не только себе, но и нам как болельщикам", - сказал Кириленко ТАСС.

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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказал предположение, что к игре с мексиканцами баскетболистов мог лучше подготовить тренерский штаб, который уже видел, как накануне играли сборные Германии и Мексики. "Игра показала, что мексиканская сборная оказалось намного опытнее, и обыгрывали нас простыми наигранными комбинациями, с которыми не справлялась наша защита, - сказал Кущенко ТАСС. - Мне казалось, у тренерского штаба была возможность проанализировать более глубоко вчерашнюю игру мексиканцев с немцами и лучше подготовиться. Мне казалось, в этом преимущество, когда видишь, как твой соперник будет выглядеть". Рассчитывали на большее В матче с немцами сборная России выглядела более целеустремленной, но выиграть "на заказ", с разницей более 7 очков не смогла. Борьба шла до последних секунд, где сильнее оказались немецкие баскетболисты, победившие со счетом 69:67. Мозгов, подводя итог выступлению российской команды в Хорватии, подчеркнул, что третье место в группе - это не тот результат, на который в сборной рассчитывали. "Мы очень хотели пройти в следующий раунд, но не получилось, - сказал Мозгов. - Я горжусь тем, как мы играли, боролись до последней секунды - это самое важное".