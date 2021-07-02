Карен Хачанов вышел в четвертый круг Уимблдона

ТАСС, 2 июля. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в матче третьего круга Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:4 в пользу 25-летнего Хачанова, посеянного на турнире под 25-м номером. В четвертом раунде он сыграет с победителем матча между британцем Даниэлем Эвансом (22-й номер посева) и американцем Себастьяном Кордой, который занимает 50-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Хачанов занимает 29-ю строчку в рейтинге АТР и является победителем четырех турниров под эгидой организации. Лучшим результатом Хачанова на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, на Уимблдоне он второй раз дошел до четвертого круга.

23-летний Тиафо занимает 57-е место в рейтинге ATP, его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (2019). На Уимблдоне Тиафо не проходил дальше третьего раунда.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2019 году победителем стал серб Новак Джокович. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии коронавируса.