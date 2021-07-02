ФНЛ готовит обращение в РФС о получении прав на проведение матчей второго дивизиона

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) готовит обращение в Российский футбольный союз (РФС) о делегировании лиге прав на проведение матчей второго дивизиона чемпионата страны. Об этом ТАСС сообщил президент ФНЛ Александр Алаев.

В мае в ходе общего собрания клубов ФНЛ было выдвинуто предложение об объединении с Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

"Состоялось заключительное перед стартом Олимп-ФНЛ сезона-2021/22 заседание общего собрания, - сказал Алаев. - Наряду с другими вопросами, долго обсуждали ситуацию с коронавирусом. Мы отдаем себе отчет в том, в каких условиях придется стартовать. Еще предстоит обсудить ряд вопросов с РФС, Роспотребнадзором, региональными властями, но в целом можно констатировать, что к старту первенства мы готовы".

"Отдельная тема - слияние лиг, о котором мы начали говорить еще в феврале и предметно продолжили уже в мае. Сегодня мы де-факто завершили этот процесс. Готовится обращение в РФС о делегировании ФНЛ прав на проведение соревнований в первом и втором дивизионе. Абсолютно уверен, что это правильное решение, которое позволит консолидировать кадровый, административный и маркетинговый потенциал, и рад, что коллеги из ПФЛ нас поддержали", - добавил он.

Алаев подчеркнул, что эта реформа не затронет спортивную составляющую. "Безусловно, на сегодняшний день это некий карт-бланш, который нам предстоит реализовать, но я не сомневаюсь, что мы находимся на правильном пути, - сказал он. - Еще раз подчеркну, что проведенная реформа не касается спортивной составляющей. В Олимп-ФНЛ сыграют 20 команд, как и было утверждено ранее. В Олимп-ПФЛ также будет четыре группы, победители которых по итогам сезона-2021/22 получат право на повышение".

ФНЛ проводит первенство России среди клубов первого дивизиона, ПФЛ - среди команд второго дивизиона. Высшим футбольным дивизионом является Российская премьер-лига (РПЛ).