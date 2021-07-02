Самсонова обыграла американку Стивенс и вышла в четвертый круг Уимблдона

ТАСС, 2 июля. Российская теннисистка Людмила Самсонова победила американку Слоан Стивенс в матче третьего раунда Уимблдона.

22-летняя россиянка победила со счетом 6:2, 2:6, 6:4. В следующем раунде она сыграет с чешкой Каролиной Плишковой, которая посеяна на турнире под восьмым номером.

Самсонова занимает 65-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в июне она выиграла свой первый титул под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход во второй раунд Открытого чемпионата Австралии 2021 года. Она впервые принимает участие в основной сетке Уимблдона.

Стивенс 28 лет, она располагается на 73-й строчке мирового рейтинга, является победителем Открытого чемпионата США 2017 года, финалистом Открытого чемпионата Франции (2018). Лучшим результатом на Уимблдоне является выход в четвертьфинал.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2019 году победительницей стала румынка Симона Халеп, которая не принимает участие в нынешнем турнире из-за травмы. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии.