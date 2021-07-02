Петербург прощается с Евро. Матч Швейцария - Испания определит первого медалиста турнира

Корреспондент ТАСС прибыл на стадион за три часа до игры и увидел не один десяток фанатов участников 1/4 финала Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Четвертьфинал между футбольными сборными Швейцарии и Испании станет заключительным матчем чемпионата Европы, который пройдет в России. Победитель этой игры гарантирует себе медали турнира. О том, что в Санкт-Петербурге в пятницу вечером пройдет один из важнейших матчей чемпионата Европы, еще утром не напоминало практически ничего. На оживленном Невском проспекте корреспондент ТАСС за два часа своей неспешной прогулки от Московского вокзала до Эрмитажа не увидел ни одного поклонника сборных Швейцарии и Испании. Ситуация немного изменилась только к полудню около точки выдачи паспортов болельщиков, когда два солидных испанца решили обзавестись этими документами, дающими право прохода на стадион.

Однако пессимистичные прогнозы о том, что матч пройдет только в присутствии российских болельщиков, не оправдались. Корреспондент ТАСС прибыл на стадион за три часа до игры и увидел не один десяток фанатов из Швейцарии и Испании, которые терпеливо проходили досмотр, а затем радостно бросались к ближайшему пивному ларьку. "Мне очень нравится Санкт-Петербург за его культуру, архитектуру. За красивых женщин!" - признался швейцарец Франк Циммер, который при этом не скрывал своей уверенности в том, что его любимая команда сегодня победит. Не стали вступать в заочный спор со своим земляком два друга из Лозанны, которых зовут Стивен и Андриан. "Мы два дня находимся здесь, но нам очень нравится город. Сегодня победит только Швейцария! Болеем мы за два клуба: "Лозанну" и мадридский "Реал"". Выпившая немало пива четверка других швейцарских болельщиков, напротив, прокричала, что они очень довольны тому, что получили возможность приехать на футбол в Санкт-Петербург. "Если мы проиграем сегодня, то вообще не будем переживать. Швейцария в 1/8 финала показала свой лучший футбол за всю историю, поэтому мы уже сейчас достаточно счастливы. И мы очень рады даже только из-за того, что находимся здесь", - сказал самый активный член этой группы по имени Марко.

За фанатов сборной Испании, предпочитавших говорить только на своем родном языке, ответил при помощи сопровождавшей переводчицы самый знаменитый болельщик из этой страны Маноло. "Что касается сегодняшнего матча, то мне очень трудно предсказать точный счет, но могу сказать, что Испания находится в очень хорошей форме, - сказал он. - Я приезжал в вашу страну три года назад на чемпионат мира. Изменилась ли Россия за три года? Здесь мне хорошо, но, к сожалению, слишком много контроля из-за пандемии". Вьетнам разделился после вылета сборной России Среди российских, швейцарских и испанских флагов на плечах болельщиков корреспонденту ТАСС было очень удивительно увидеть красное знамя Вьетнама с большой пятиконечной звездой по центру. "Мы студенты, учимся в Московском авиационном институте, - сказал Нгуен, отлично владеющий русским языком. - Увидели в продаже билеты на этот футбол и решили приехать сюда вчетвером посмотреть на красивую игру. До того, как вылетела сборная России, мы все дружно поддерживали эту команду. И мне до сих пор удивительно, почему у вас не выходил на поле Денис Черышев и отчего не сумел проявить Головин, которого я считаю отличным футболистом".