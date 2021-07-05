В Англии спрогнозировали количество зрителей на решающих матчах чемпионата Европы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Оргкомитет английской части чемпионата Европы по футболу рассчитывает, что оставшиеся игры турнира на стадионе "Уэмбли" в Лондоне посетят около 180 тыс. зрителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Футбольной ассоциации Англии.

"Уэмбли" 6 и 7 июля примет полуфиналы чемпионата Европы. В первом из матчей встретятся сборные Италии и Испании, во втором - команды Англии и Дании. Финал турнира состоится 11 июля.

"Мы ожидаем примерно по 60 тыс. болельщиков на каждом полуфинале и финале [чемпионата Европы]", - сообщили в пресс-службе ассоциации.

Стадион "Уэмбли" вмещает 90 тыс. зрителей. Вместимость арены на матчах группового турнира Евро и первой из двух встреч 1/8 финала была ограничена 25% от максимальной вместимости - 22 500 человек. Игру сборных Англии и Хорватии (1:0) на стадионе посмотрели 18 497 зрителей, Англии и Шотландии (0:0) - 20 306, Чехии и Англии (0:1) - 19 104, Италии и Австрии (2:1 доп. время) - 18 910. Ко встрече 1/8 финала между сборными Англии и Германии (2:0) максимальная вместимость была увеличена до 50% от максимальной, ее посетили 41 973 болельщика.

К полуфиналам и финалу чемпионата Европы разрешенная вместимость "Уэмбли" была увеличена. 22 июня пресс-служба УЕФА сообщила, что каждый полуфинал и финал в Лондоне смогут посетить более 60 тыс. зрителей.

Перенесенный на год вперед из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы стартовал 11 июня. Игры турнира также проходили в Санкт-Петербурге, Баку, Амстердаме, Риме, Мюнхене, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене и Севилье.