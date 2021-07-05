Вратарь сборной Латвии по хоккею Кивлениекс умер в возрасте 24 лет

ТАСС, 5 июля. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" и сборной Латвии Матис Кивлениекс скончался на 25-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерация хоккея Латвии.

По информации портала DELFI, 4 июля во время празднования Дня независимости США выстрел фейерверка попал вратарю в грудную клетку в область сердца. Официально причины смерти не сообщаются.

"Выражаем глубочайшие соболезнования родным, друзьям и коллегам голкипера латвийской сборной Матиса Кивлениекса в связи с его преждевременным уходом. Своим бойцовским духом, трудолюбием и настроем он был настоящим примером в спорте. Уход Матиса - большая потеря не только для латвийского хоккея, но и для всего латвийского народа", - говорится в сообщении.

Кивлениекс был основным голкипером сборной Латвии на чемпионате мира 2021 года, на котором команда заняла 11-е место. Он провел на турнире четыре матча. Также вратарь выступал на ЧМ-2018, на котором латвийцы заняли восьмое место.

Кивлениекс выступал за "Коламбус" с сезона-2019/20. В минувшем сезоне он провел два матча, одержав одну победу. Ранее он выступал за фарм-клуб "Коламбуса" "Кливленд", в который перешел в 2017 году. В сезоне-2018/19 он выступал за "Каламазо", также в сезоне-2019/20 он играл за "Коламбус".