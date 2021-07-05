Тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что с симпатией относится к команде Италии

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике с симпатией относится к команде Италии - сопернику по полуфиналу чемпионата Европы, в случае поражения он даже готов поддержать ее в финале турнира. Об этом он рассказал журналистам в понедельник в преддверии встречи команд, которая пройдет в Лондоне.

Луис Энрике с 2011 по 2012 год тренировал "Рому". До римского клуба испанец работал главным тренером только во второй команде "Барселоны". Бывший полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси сейчас работает в тренерском штабе сборной Италии.

"Замечательно, что завтра я увижусь с Даниэле Де Росси, с ним, кстати, мы общались по телефону две или три недели назад. Десять лет назад мы и правда были моложе, и тогда в "Роме" мы вместе старались улучшить игру команды. Если завтра удастся победить, то для всех нас это будет большое событие. Однако если Италия пройдет дальше, если им удастся обыграть нас, то в финале я буду болеть за "Скуадру адзурру", - сказал Луис Энрике.

Под руководством испанского тренера "Рома" десять лет назад заняла седьмое место в чемпионате Италии. После этого Энрике покинул клуб. "Если вы помните, то это я решил покинуть клуб, "Рома" хотела, чтобы я остался. Решение уйти принял я. Это означает, что завтра мне нечего доказывать", - сказал он, отвечая на вопрос о реваншистских настроениях.

"Мне будет приятно сыграть с Италией, мне нравится эта страна. Когда у меня появляется свободное время, то я стараюсь посетить ее, так что будет приятно завтра сыграть с "Адзурри". И мы с ними скоро встретимся еще раз - в октябре в полуфинале Лиги наций", - отметил специалист.

Энрике возглавляет сборную Испании с 2019 года. Итальянская команда под руководством Роберто Манчини подошла к игре, имея беспроигрышную серию из 32 матчей. Матч Италия - Испания состоится 6 июля. В другом полуфинале 7 июля встретятся сборные Дании и Англии. Финал пройдет 11 июля. Все матчи состоятся в Лондоне на стадионе "Уэмбли".