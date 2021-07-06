Союз биатлонистов России погасил долг в €1,5 млн за счет отказа от дотаций IBU

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) три сезона удерживал выплату дотаций Союзу биатлонистов России (СБР), что позволило национальной федерации погасить долг в €1,5 млн. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с делом.

Для восстановления полноправного членства в международной федерации СБР должен компенсировать IBU все расходы, которая организация понесла в связи с допинговыми делами российских биатлонистов, открытыми после 2016 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном и последующей проверки базы данных московской лаборатории (LIMS).

В общую сумму также были включены расходы IBU на организацию и проведение конгресса и исполкомов, на которых рассматривался российский вопрос, и на дополнительную проверку российских биатлонистов на допинг.

С 2018 года сумма долга постоянно росла и в конечном итоге достигла отметки в €1,5 млн. Каждый сезон IBU удерживал порядка €500 тыс., которые полагались СБР. Подтверждением этому стали слова президента СБР Виктор Майгурова, который в феврале отмечал, что организация на эти цели за два года потратила больше €1 млн. По информации источника ТАСС, оставшаяся часть долга была также закрыта благодаря удержанию выплаты по итогам минувшего сезона.

При этом IBU не исключает появления новых расходов, которые придется закрывать СБР, поскольку изучение LIMS продолжается и на основании этих данных могут быть открыты новые дела.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года после допингового скандала в российском спорте. Биатлонистам страны разрешено выступать на соревнованиях IBU под флагом страны, однако Россия лишилась права проводить соревнования по эгидой международной федерации и иметь в ней своих представителей. Вопрос восстановления полноправного членства СБР может быть обсужден осенью 2022 года, однако прежде должно быть выполнено главное условие - Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) должен быть возвращен статус соответствия кодексу WADA.