В ФИФА не стали комментировать отказ сборной Украины от участия в ЧМ по пляжному футболу

Во вторник первый вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук сообщил ТАСС, что было принято решение не отправлять сборную страны на турнир. После этого пресс-служба Российского футбольного союза со ссылкой на ФИФА сообщила о замене украинской команды на сборную Швейцарии.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) не стала комментировать решение Ассоциации пляжного футбола Украины отказаться от участия в чемпионате мира, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа.

Сборная Украины по пляжному футболу отказалась от выступления на чемпионате мира в Москве

"Мы отсылаем вас к заявлению, которое мы опубликовали на официальном сайте ФИФА", - сообщили ТАСС в пресс-службе организации в ответ на запрос ТАСС.

6 июля на сайте ФИФА был опубликован релиз, в котором организация сообщила о получении официального уведомления от Ассоциации футбола Украины о решении не принимать участие в чемпионате мира по пляжному футболу в Москве и замене этой команды на сборную Швейцарии.

Во Всемирной организации пляжного футбола (BSW) в ответ на аналогичный запрос ТАСС сослались на официальный ответ ФИФА по данному вопросу.

Сборная Украины заняла второе место в европейском отборе к чемпионату мира и стала одной из четырех команд из Европы, которые получили право сыграть на турнире, швейцарцы в отборочном турнире заняли пятое место. Всего на соревнованиях должны выступить 16 команд. Жеребьевка финальной части пройдет 8 июля в Цюрихе.