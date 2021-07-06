Вратарь сборной Дании Шмейхель высмеял английского журналиста перед полуфиналом Евро

Команды Дании и Англии встретятся в полуфинале чемпионата Европы в столице Великобритании 7 июля на стадионе "Уэмбли". В Англии успешное выступление на Евро болельщики сопровождают неофициальным гимном сборной - песней 1996 года "Football’s Coming Home", которая намекает на скорое завоевание трофея родоначальниками футбола.

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Вратарь сборной Дании по футболу Каспер Шмейхель подшутил над английским журналистом, напомнив ему, что команда Англии не побеждала на чемпионатах Европы. Пресс-конференция перед полуфиналом нынешнего первенства Европы между сборными Дании и Англии прошла во вторник в Лондоне.

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Английский журналист адресовал Шмейхелю вопрос про эту песню, спросив, как он относится к тому, что может помешать англичанам вернуть титул домой. "А он разве когда-нибудь был дома? Вы когда-нибудь выигрывали его?" - спросил Шмейхель.

Журналист напомнил, что это произошло в 1966 году. "Но разве это был не чемпионат мира?" - ответил вратарь, который выступает за английский клуб "Лестер".

Сборная Англии в 1966 году выиграла чемпионат мира, на Евро она не побеждала ни разу. Сборная Дании в 1992 году стала чемпионом Европы.