Италия ждет. Сборные Англии и Дании на "Уэмбли" определят второго финалиста Евро

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Второй полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу, в котором встретятся сборные Англии и Дании, состоится 7 июля. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и начнется в 22:00 мск. Победитель этой пары в финале сыграет со сборной Италии, которая в ночь на среду в серии пенальти обыграла команду Испании. Решающий матч турнира также пройдет на "Уэмбли" 11 июля. Предстоящий матч станет седьмым из восьми запланированных на лондонской арене. В четырех из шести предыдущих игр на поле "Уэмбли" выходила сборная Англии - на групповом этапе она победила команды Хорватии (1:0) и Чехии (1:0) и сыграла вничью с шотландцами (0:0), а в 1/8 финала победила сборную Германии (2:0). Единственный матч за пределами Англии команда под руководством Гарета Саутгейта провела в рамках 1/4 финала - в Риме со счетом 4:0 была разгромлена сборная Украины. Также два матча на "Уэмбли" провела команда Италии - против австрийцев (1/8 финала, 2:0) и испанцев (1:1, 4:2).

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Путь сборной Дании к полуфиналу чемпионата Европы был сложнее и драматичнее. В первой игре на турнире команда во главе с Каспером Хьюлмандом лишилась главной звезды - полузащитника итальянского "Интера" Кристиана Эриксена, который во время встречи со сборной Финляндии перенес сердечный приступ. Состоявшаяся 12 июля встреча прервалась, но была доиграна через несколько часов и завершилась поражением датчан (0:1); после этого они потерпели поражение от команды Бельгии (1:2), но благодаря победе над сборной России (4:1) со второго места вышли из группы В. В плей-офф датчане поочередно обыграли сборные Уэльса (4:0) и Чехии (2:1). Максимальная вместимость "Уэмбли" составляет 90 тыс. зрителей, но в связи с пандемией коронавируса число зрителей на трибунах ограничено. На матчах группового турнира и первой из двух встреч 1/8 финала был установлен порог в 25% от вместимости арены, к игре между сборными Англии и Германии он был повышен до 50%. К полуфиналам и финалу чемпионата Европы было разрешено еще раз повысить планку и пустить свыше 60 тыс. болельщиков. На игре сборных Италии и Испании на трибунах присутствовало 57 811 зрителей. Матч стал самым посещаемым на турнире. Впервые в истории или 29 лет спустя Нынешний чемпионат Европы - 10-й в истории сборной Англии. Команда дебютировала на турнире в 1968 году и за это время четырежды не смогла пройти отбор в финальную стадию первенства. Лучшим результатом англичан остается третье место - в 1968-м они со счетом 2:0 обыграли команду СССР, а в 1996-м на домашнем турнире дошли до полуфинала (с 1984 года матчи за третье место не проводятся), где в серии пенальти проиграли сборной Германии (1:1, 5:6). Решающий одиннадцатиметровый не реализовал Саутгейт.

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Сборная Дании проводит девятый чемпионат Европы, она пропустила семь розыгрышей турнира. Команда по разу становилась четвертой (Евро-1964) и третьей (выход в полуфинал на Евро-1984). В 1992 датчане не попали на чемпионат Европы, но после дисквалификации сборной Югославии заняли ее место и сенсационно выиграли турнир. На пути к трофею команда в группе сыграла вничью с англичанами (0:0), проиграла шведам (0:1) и обыграла французов (2:1). В полуфинале сборная Дании была сильнее команды Нидерландов (2:2, 5:4 - по пенальти), а в финале обыграла немцев (2:0). С момента того триумфа прошло 29 лет, до повторения истории команде осталось сделать два непростых шага. "На кону трофей, который мы ни разу не выигрывали; Дания побеждала на Евро, так что у нее статистика лучше, чем у нас, - отметил Саутгейт. - Мне кажется, что порой люди в нашей стране забывают об этом. Мы еще ни разу не были в финале, так что у наших игроков есть хорошая возможность добиться еще более значимого успеха". Главный тренер датчан Хьюлманд накануне игры решил не копаться в прошлом, а отдать должное сопернику. "Я какое-то время пристально слежу за сборной Англии и за тем, какую работу проделала их национальная ассоциация, - сказал он. - Перемены видны невооруженным глазом; Саутгейт отлично делает свою работу - вернул всей стране надежду, привлекает молодых футболистов. Конечно, сверхталантливая молодежь в сборной Англии впечатляет". Кто бы не победил в предстоящем полуфинале, как минимум один игрок сборной Дании будет на "Уэмбли" во время финала. 6 июля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригласил Эриксена на решающую игру чемпионата Европы. Также приглашения на игру получили супруга футболиста и врачи, которые спасли ему жизнь.

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