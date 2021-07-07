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Евро-2020

Италия ждет. Сборные Англии и Дании на "Уэмбли" определят второго финалиста Евро

Предстоящий матч станет седьмым из восьми запланированных на лондонской арене
Футболисты сборной Дании EPA-EFE/PHILIP DAVALI
Описание
Футболисты сборной Дании
© EPA-EFE/PHILIP DAVALI

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Второй полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу, в котором встретятся сборные Англии и Дании, состоится 7 июля. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и начнется в 22:00 мск.

Победитель этой пары в финале сыграет со сборной Италии, которая в ночь на среду в серии пенальти обыграла команду Испании. Решающий матч турнира также пройдет на "Уэмбли" 11 июля.

Предстоящий матч станет седьмым из восьми запланированных на лондонской арене. В четырех из шести предыдущих игр на поле "Уэмбли" выходила сборная Англии - на групповом этапе она победила команды Хорватии (1:0) и Чехии (1:0) и сыграла вничью с шотландцами (0:0), а в 1/8 финала победила сборную Германии (2:0). Единственный матч за пределами Англии команда под руководством Гарета Саутгейта провела в рамках 1/4 финала - в Риме со счетом 4:0 была разгромлена сборная Украины. Также два матча на "Уэмбли" провела команда Италии - против австрийцев (1/8 финала, 2:0) и испанцев (1:1, 4:2).

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Путь сборной Дании к полуфиналу чемпионата Европы был сложнее и драматичнее. В первой игре на турнире команда во главе с Каспером Хьюлмандом лишилась главной звезды - полузащитника итальянского "Интера" Кристиана Эриксена, который во время встречи со сборной Финляндии перенес сердечный приступ. Состоявшаяся 12 июля встреча прервалась, но была доиграна через несколько часов и завершилась поражением датчан (0:1); после этого они потерпели поражение от команды Бельгии (1:2), но благодаря победе над сборной России (4:1) со второго места вышли из группы В. В плей-офф датчане поочередно обыграли сборные Уэльса (4:0) и Чехии (2:1).

Максимальная вместимость "Уэмбли" составляет 90 тыс. зрителей, но в связи с пандемией коронавируса число зрителей на трибунах ограничено. На матчах группового турнира и первой из двух встреч 1/8 финала был установлен порог в 25% от вместимости арены, к игре между сборными Англии и Германии он был повышен до 50%. К полуфиналам и финалу чемпионата Европы было разрешено еще раз повысить планку и пустить свыше 60 тыс. болельщиков.

На игре сборных Италии и Испании на трибунах присутствовало 57 811 зрителей. Матч стал самым посещаемым на турнире.

Впервые в истории или 29 лет спустя

Нынешний чемпионат Европы - 10-й в истории сборной Англии. Команда дебютировала на турнире в 1968 году и за это время четырежды не смогла пройти отбор в финальную стадию первенства. Лучшим результатом англичан остается третье место - в 1968-м они со счетом 2:0 обыграли команду СССР, а в 1996-м на домашнем турнире дошли до полуфинала (с 1984 года матчи за третье место не проводятся), где в серии пенальти проиграли сборной Германии (1:1, 5:6). Решающий одиннадцатиметровый не реализовал Саутгейт.

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Сборная Дании проводит девятый чемпионат Европы, она пропустила семь розыгрышей турнира. Команда по разу становилась четвертой (Евро-1964) и третьей (выход в полуфинал на Евро-1984). В 1992 датчане не попали на чемпионат Европы, но после дисквалификации сборной Югославии заняли ее место и сенсационно выиграли турнир. На пути к трофею команда в группе сыграла вничью с англичанами (0:0), проиграла шведам (0:1) и обыграла французов (2:1). В полуфинале сборная Дании была сильнее команды Нидерландов (2:2, 5:4 - по пенальти), а в финале обыграла немцев (2:0). С момента того триумфа прошло 29 лет, до повторения истории команде осталось сделать два непростых шага.

"На кону трофей, который мы ни разу не выигрывали; Дания побеждала на Евро, так что у нее статистика лучше, чем у нас, - отметил Саутгейт. - Мне кажется, что порой люди в нашей стране забывают об этом. Мы еще ни разу не были в финале, так что у наших игроков есть хорошая возможность добиться еще более значимого успеха".

Главный тренер датчан Хьюлманд накануне игры решил не копаться в прошлом, а отдать должное сопернику. "Я какое-то время пристально слежу за сборной Англии и за тем, какую работу проделала их национальная ассоциация, - сказал он. - Перемены видны невооруженным глазом; Саутгейт отлично делает свою работу - вернул всей стране надежду, привлекает молодых футболистов. Конечно, сверхталантливая молодежь в сборной Англии впечатляет".

Кто бы не победил в предстоящем полуфинале, как минимум один игрок сборной Дании будет на "Уэмбли" во время финала. 6 июля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригласил Эриксена на решающую игру чемпионата Европы. Также приглашения на игру получили супруга футболиста и врачи, которые спасли ему жизнь.

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Бывший партнер Эриксена по "Тоттенхэму", капитан сборной Англии Гарри Кейн в разговоре с журналистами накануне игры сказал, что будет рад, если его бывший одноклубник сможет посетить финал турнира. "Он мой хороший друг, я знаю его семью, поэтому вне зависимости от того, решит он приехать или нет, я надеюсь скоро с ним поговорить", - добавил он.

Матч на "Уэмбли" - гарантия счета 1:0

Предстоящий полуфинал станет 22-м матчем в истории противостояния сборных Англии и Дании. В 12 предыдущих встречах сильнее были англичане, датчане побеждали соперника четыре раза, еще в пяти встречах была зафиксирована ничья. Команды в восьмой раз в истории сыграют на "Уэмбли" - в играх этих команд на лондонском стадионе ни разу не была зафиксирована ничья. Пять раз на этой арене сильнее были англичане, два раза победу праздновали датчане, все матчи завершились со счетом 1:0.

Две предыдущие встречи полуфиналистов чемпионата Европы пришлись на групповой этап Лиги наций. Осенью 2020 года в Копенгагене была зафиксирована ничья 0:0, а в Лондоне победу одержала сборная Дании (1:0). Автором единственного гола в той встрече стал реализовавший пенальти Эриксен.

"У них очень хорошая команда, - отметил на предматчевой пресс-конференции Саутгейт, слова которого приводит официальный сайт УЕФА. - Мы дважды играли с ними осенью, мы знаем, какая у них статистика, и знаем, как нелегко их обыгрывать. Знаем, что у них в команде есть очень хорошие игроки, и я считаю, что сейчас они даже сильнее, чем были тогда".

Хьюлманд также вспомнил осенние матчи. "Уже играли успешно против англичан в прошлом. Мы верим в себя. Безусловно, Англия - фаворит, но противнику нужно будет показать свой лучший футбол, если он хочет выйти в финал", - резюмировал специалист.

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