Российские клубы "Енисей-СТМ" и "Локомотив" примут участие в Суперкубке Европы по регби

ТАСС, 7 июля. Действующий чемпион России по регби красноярский "Енисей-СТМ" и пензенский "Локомотив" примут участие в Суперкубке Европы. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации регби (Rugby Europe).

На первом этапе в Суперкубке примут участие восемь команд, которые будут играть в двух конференциях. Российские клубы сыграют в Восточной конференции вместе с грузинским клубом Black Lion и израильским Tel-Aviv Heat.

Каждый клуб проведет шесть матчей (по три дома и в гостях) с сентября по декабрь. Две лучшие команды каждой конференции выйдут в полуфиналы, которые состоятся в апреле 2022 года. Финал пройдет в мае 2022 года.

"Енисей-СТМ" является самым титулованным клубом России (11 побед в чемпионате страны).