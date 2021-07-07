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Российские клубы "Енисей-СТМ" и "Локомотив" примут участие в Суперкубке Европы по регби

Соперниками команд по Восточной конференции будут клубы из Грузии и Израиля

ТАСС, 7 июля. Действующий чемпион России по регби красноярский "Енисей-СТМ" и пензенский "Локомотив" примут участие в Суперкубке Европы. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации регби (Rugby Europe).

На первом этапе в Суперкубке примут участие восемь команд, которые будут играть в двух конференциях. Российские клубы сыграют в Восточной конференции вместе с грузинским клубом Black Lion и израильским Tel-Aviv Heat.

Каждый клуб проведет шесть матчей (по три дома и в гостях) с сентября по декабрь. Две лучшие команды каждой конференции выйдут в полуфиналы, которые состоятся в апреле 2022 года. Финал пройдет в мае 2022 года.

"Енисей-СТМ" является самым титулованным клубом России (11 побед в чемпионате страны).

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