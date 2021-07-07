Хусаинов: Карасева можно было назначить на матч за Суперкубок в награду за работу на Евро

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Бригаду арбитров во главе с Сергеем Карасевым можно было назначить на матч за Олимп - Суперкубок России по футболу в качестве награды за работу на чемпионате Европы. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.

Матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом" состоится 17 июля в Калининграде. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном. Он стал лучшим арбитром Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в рейтинге РФС по итогам прошлого сезона. Карасев отработал на шести матчах чемпионата Европы - три в качестве главного арбитра и три в качестве резервного.

"Исходя из того состава действующих арбитров, конечно, нужен нейтральный арбитр, - сказал Хусаинов. - Поэтому кандидатура Кукуяна вне конкуренции, назначение оправданно. Судейство любого финального матча должно быть поручено лучшему арбитру страны".

"На мой взгляд, было бы замечательно, если бы на матч назначили Сергея Карасева вместе с бригадой. Это была бы награда за то, что они достойно представляли судейский корпус на чемпионате Европы", - добавил Хусаинов.

В сезоне-2020/21 Кукуян работал на трех матчах "Зенита" в РПЛ - петербуржцы сыграли вничью со "Спартаком" (1:1), а также обыграли тульский "Арсенал" (3:1) и "Ростов" (2:0). Аналогичное соотношение результатов в играх с судейством арбитра и у "Локомотива": железнодорожники обыграли ЦСКА (2:0) и "Уфу" (1:0), а также сыграли вничью с "Динамо" (0:0). 39-летний Кукуян впервые рассудит "Зенит" и "Локомотив".

Матчи за Суперкубок России проводятся с 2003 года, предстоящий розыгрыш станет 19-м в истории. Рекордсменом по числу побед является ЦСКА, выигрывавший трофей семь раз. "Зенит" становился победителем пять раз, "Локомотив" - трижды, казанский "Рубин" - дважды, московский "Спартак" - один раз.