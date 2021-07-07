Футболисты "Нижнего Новгорода" прошли первый этап вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки футбольного клуба "Нижний Новгород" прошли первый этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщил главный тренер нижегородцев Александр Кержаков.

Сезон-2021/22 в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) стартует 23 июля. "Нижний Новгород" в первом туре на выезде сыграет с "Сочи" 26 июля.

"Мы уже сделали первый укол, вакцинировались сегодня, - сказал Кержаков. - До старта сезона [сделать второй укол] не успеем, его через три недели нужно делать. Какая вакцина? По-моему, "Спутник".

Второй этап вакцинации команды должен пройти 28 июля. Во втором туре нижегородцы 1 августа в гостях встретятся с екатеринбургским "Уралом".

В прошлом сезоне "Нижний Новгород" выступал во втором по силе дивизионе российского футбола - первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги, где занял третье место. После решения бюро исполкома Российского футбольного союза об утверждении регламента переходных матчей клуб получил прямую путевку в РПЛ.

Кержаков занимает пост главного тренера "Нижнего Новгорода" с середины июня 2021 года. Ранее он работал в юношеской сборной России (игроки не старше 17 лет, 2018-2020 гг.) и томской "Томи" (2020-2021).