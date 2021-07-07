СМИ: тренер "Валенсии" Бордалас не видит футболиста Черышева в своей команде

ТАСС, 7 июля. Главный тренер испанского футбольного клуба "Валенсия" Хосе Бордалас не видит российского полузащитника Дениса Черышева в своей команде в новом сезоне. Об этом сообщает испанская радиостанция Onda Cero .

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Черышев может стать игроком испанского клуба "Хетафе" в результате сделки по переходу защитника Хуана Иглесиаса или полузащитника Мауро Арамбарри.

"[Давид] Хасон и Черышев уже знают, что им нет места при Бордаласе, - говорится в сообщении. - Клуб предлагает их в качестве разменной монеты при трансферах".

Черышеву 30 лет, он выступает за "Валенсию" с 2019 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 22 матчах в различных турнирах, в которых отдал три голевые передачи. На чемпионате Европы футболист сыграл в матче первого тура группового этапа против команды Бельгии (0:3).

Бордалас был назначен на пост главного тренера "Валенсии" в мае. Он сменил на посту Воро, который временно возглавлял команду после отставки Хавьера Грасии в начале мая.

"Валенсия" заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании по итогам прошедшего сезона, набрав 43 очка в 38 матчах.