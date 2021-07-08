Кашшаи: европейские эксперты позитивно оценили работу российского судьи Карасева на Евро

В среду Карасев сообщил в своем Instagram, что вылетел в Россию, завершив работу на Евро. Он был резервным арбитром на полуфинальном матче между сборными Италии и Испании (1:1, 4:2 по пенальти), до этого россиянин работал на турнире резервным арбитром на матче первого тура групповой стадии Австрия - Северная Македония (3:1) и в четвертьфинальной игре между сборными Чехии и Дании (1:2). В роли главного арбитра Карасев дебютировал во втором туре группового этапа, отработав встречу между командами Италии и Швейцарии (3:0), в третьем туре он обслуживал матч между сборными Германии и Венгрии (2:2), также он отсудил встречу 1/8 финала между командами Чехии и Нидерландов (2:0). Его ассистентами были Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

"Как мы видим во время Евро, уровень европейского судейства очень высок, и мы можем гордиться тем, что российская судейская бригада смогла доказать свое профессиональное мастерство, - сказал Кашшаи. - Сергей Карасев ранее работал на чемпионате Европы - 2016, чемпионате мира - 2018 и Олимпийских играх - 2016, поэтому он заслуженно входит в число элитных судей Европы. В трех своих матчах они, как послы, представляли Россию и российское судейство. Карасев, Демешко и Гаврилин работали лишь с незначительными ошибками, и я получил много положительных отзывов об их выступлениях от европейских судей".

"После этого успешного турнира у них есть все шансы на участие в чемпионате мира 2022 года. РФС будет полностью поддерживать команду Карасева в этот подготовительный период", - добавил Кашшаи.

Чемпионат Европы завершится 11 июля. Сборная Англии в финальном матче сыграет с командой Италии, встреча пройдет в Лондоне.