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Футбол в России

Черчесов назвал незабываемыми пять лет работы на посту главного тренера сборной России

Также бывший наставник национальной команды поблагодарил футболистов и всех сотрудников, с которыми ему довелось поработать за этот период
Станислав Черчесов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Станислав Черчесов
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 8 июля. Пять лет работы в должности главного тренера сборной России по футболу являются самым незабываемым периодом в жизни Станислава Черчесова. Комментарий тренера приводит газета "Московский комсомолец".

В четверг Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с Черчесовым. Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла пробиться в плей-офф турнира.

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"Спасибо всем, кто за нас болел, переживал и вместе с нами жил футболом. Пять лет работы главным тренером национальной сборной останутся самыми незабываемыми в моей жизни. Хочу поблагодарить всех футболистов, с кем работал вместе, за эти годы. Разумеется, благодарен тренерскому, административному и медицинскому штабу и Российскому футбольному союзу", - сказал Черчесов.

Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда набрала три очка на групповом этапе Кубка конфедераций 2017 года, заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф. На чемпионате мира 2018 года сборная России достигла четвертьфинальной стадии, где в серии послематчевых пенальти уступила сборной Хорватии.

Теги
Российский футболЧерчесов, Станислав Саламович
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