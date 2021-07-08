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Фигурное катание

Российский фигурист Гурейро заразился коронавирусом

Спортсмен выступает в танцах на льду в паре с Тиффани Загорски
Джонатан Гурейро (справа) Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Джонатан Гурейро (справа)
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 8 июля. Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду в дуэте с Тиффани Загорски, заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Привет, COVID", - написал 30-летний фигурист.

Гурейро родился в Австралии, в Россию фигурист переехал в 2005 году. Вместе с Загорски он в прошедшем сезоне занял второе место на российском этапе серии Гран-при, стал вторым на чемпионате России и выиграл первый этап кубка страны. Также в активе дуэта две победы в Кубке России.

Теги
Фигурное катание
Фигурное катание
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