Российский фигурист Гурейро заразился коронавирусом

ТАСС, 8 июля. Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду в дуэте с Тиффани Загорски, заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Привет, COVID", - написал 30-летний фигурист.

Гурейро родился в Австралии, в Россию фигурист переехал в 2005 году. Вместе с Загорски он в прошедшем сезоне занял второе место на российском этапе серии Гран-при, стал вторым на чемпионате России и выиграл первый этап кубка страны. Также в активе дуэта две победы в Кубке России.