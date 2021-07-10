Новый сезон Олимп - Футбольной национальной лиги стартует в субботу девятью матчами

ТАСС, 10 июля. Сезон-2021/22 Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) стартует в субботу. В этот день пройдут девять матчей первенства.

Число клубов, которые сыграют во втором по силе дивизионе России, сократилось с 22 до 20 команд. По итогам стартующего розыгрыша ФНЛ коллективы, которые займут первое и второе места, завоюют право выступить в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23. Клубы, занявшие третье и четвертое места, поборются за путевки в элитный дивизион в стыковых матчах с командами РПЛ, финишировавшими на 13-й и 14-й строчках. В Олимп - Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) вылетят четыре команды.

5 июля состоялось бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС). В ходе заседания было принято решение делегировать ФНЛ права на проведение ПФЛ, а также передать коммерческие права на этот турнир. Третий по силе российский дивизион также пройдет в формате четырех групп, победители каждой из них обеспечат себе повышение в ФНЛ на следующий сезон.

В новом сезоне ФНЛ не примет участие "Чайка" из Ростовской области, которая заняла по итогам прошлого чемпионата 12-е место. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 2 июля принял решение перевести клуб в ПФЛ за организацию трех договорных матчей. Ее место займет "Томь", которая финишировала 18-й в прошедшем розыгрыше и должна была вылететь из первенства.

Прошедший чемпионат выиграли самарские "Крылья Советов", второе место занял "Оренбург", третьим стал "Нижний Новгород", четвертой финишировала владикавказская "Алания". В мае комиссия РФС отказала в лицензии "Оренбургу", домашняя арена которого не соответствует требованиям высшего дивизиона по вместимости, и "Алании" в связи с реконструкцией арены. Поэтому напрямую в РПЛ поднялись "Крылья Советов" и "Нижний Новгород", стыковые матчи не проводились. В ФНЛ отправились занявшие 15-е и 16-е места волгоградский "Ротор" и "Тамбов", при этом тамбовчане объявили о прекращении существования клуба.

По итогам прошлого сезона ПФЛ во второй по силе дивизион России поднялись краснодарская "Кубань", "Олимп-Долгопрудный", липецкий "Металлург" и "Камаз" из Набережных Челнов. В низший дивизион опустились ярославский "Шинник", московское "Чертаново", брянское "Динамо", омский "Иртыш" и "Чайка".