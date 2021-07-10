Отец вратаря "Тампы" Василевского прокомментировал победу сына в Кубке Стэнли

В ночь на четверг "Тампа" обыграла "Монреаль" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:0) и, победив со счетом 4-1 в серии, завоевала трофей второй раз подряд. Василевский был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ и получил "Конн Смайт Трофи", став третьим россиянином и первым российским вратарем, завоевавшим этот приз. Он сыграл в 23 матчах плей-офф и одержал 15 побед, проведя пять игр "на ноль".

"Он добивается таких результатов за счет своей фантастической работы, упорства и желания, веры в достижение успеха, ну и, естественно, у него есть немного таланта и умения не сдаваться в любых ситуациях, даже когда что-то не получается, - сказал Василевский-старший. - У него ведь были такие периоды даже после приезда в США, когда его отправили в АХЛ (Американскую хоккейную лигу) практиковаться - там у него было не очень хорошее начало, но ничего, он все преодолел, поехали дальше. Эту награду [самому ценному игроку] заслуживали несколько человек в команде - тот же Никита Кучеров, Брэйден Пойнт, но просто журналисты выбрали Андрея. Тоже приятно, но мировое признание он получил раньше, это ["Конн Смайт Трофи"] просто подтверждение его уровня, путем победы в Кубке Стэнли, а это, между прочим, немаловажный фактор: по 20 лет в НХЛ играет много звезд, прекрасных хоккеистов, которые не смогли завоевать кубок".

"На этом отрезке он так [как лучший вратарь в мире прямо сейчас] себя и показал. А так, вся лига укомплектована прекрасными вратарями, просто он был надежен, и "Тампа" показала командную игру - все сошлось, но в целом любой клуб, попавший в плей-офф, заслуживал победы. Он будет стремиться [держать эту планку], потому что это честный хоккеист-профессионал, который будет отрабатывать свой контракт, чтобы не было никакого негатива в карьере. Он еще не достиг оптимального для вратаря возраста, который начинается в 28-30 лет и длится после еще лет пять-шесть, вот когда достигнет, будет вообще здорово, он может радовать нас много лет прекрасной игрой", - отметил собеседник ТАСС.

Василевскому 26 лет, он выступает за "Тампу" с 2014 года, в сезоне-2018/19 россиянин стал лучшим голкипером по итогам регулярного чемпионата. В прошлом сезоне он также вместе с командой выиграл Кубок Стэнли, в решающей серии "Тампа" обыграла "Даллас" (4-2). В составе сборной России Василевский стал чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мировых первенств. На чемпионатах мира 2017 и 2019 годов он был признан лучшим вратарем соревнований.