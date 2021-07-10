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Зимние олимпийские виды спорта

Елена Вяльбе отметила вклад Каспера в развитие лыжных видов спорта

Глава Ассоциации лыжных видов спорта России и Федерации лыжных гонок России выразила соболезнования в связи с кончиной швейцарца
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Сергей Бобылев/ТАСС
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Швейцарец Джанфранко Каспер многие годы верой и правдой служил Международной федерации лыжного спорта (FIS), он делал все, чтобы организация шла в ногу со временем и уверенно справлялась с трудностями. Такое мнение ТАСС высказала глава Ассоциации лыжных видов спорта России и Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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"У меня просто нет слов. Он был сильным лидером, человеком с большой буквы, он столько лет верой и правдой служил своему делу, на нем держалась FIS и с ним развивалась", - сказала Вяльбе, которая сейчас входит в совет FIS.

"С годами люди не молодеют, но Джанфранко шел в ногу со временем, мог выстоять любые трудности и вызовы. Умел слушать и делать выводы из всего. Мне кажется, вся его жизнь была служением FIS", - добавила она.

Каспер возглавлял FIS на протяжении 23 лет. В начале июня 2021 года его сменил шведский миллиардер Йохан Элиаш. С 2000 по 2018 год швейцарец был членом Международного олимпийского комитета (МОК). Осенью 2018 года на сессии МОК в Буэнос-Айресе Каспер получил олимпийский орден и был назван почетным членом МОК.

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