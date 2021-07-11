Хоккеист Марков рассказал, как получил дисквалификацию после завершения карьеры

ТАСС, 11 июля. Бывший защитник сборной России по хоккею Андрей Марков получил полуторагодовую дисквалификацию от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), так как продолжал находиться в пуле допинг-тестирования уже после завершении карьеры. Об этом рассказал сам хоккеист, комментарий которого приводит телеканал "Матч ТВ".

В апреле 2020 года хоккеист объявил о решении завершить карьеру. Как рассказал спортсмен, слушание по его делу в РУСАДА состоялось 29 июня 2021 года. Марков вошел в тренерский штаб клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Витязь" в мае 2021 года, 1 июля клуб сообщил, что Марков не будет входить в тренерский штаб в наступающем сезоне.

"В апреле прошлого года я завершил карьеру. Об этом написал "Матч ТВ", это разлетелось в новостях по всему миру, но оказывается, я должен был РУСАДА уведомить официальным письмом, что я завершил, я не знал об этом, меня никто не предупредил. И вот РУСАДА поставило мне еще один флажок, - сказал Марков. - При этой дисквалификации я не могу работать даже массажистом, даже коньки не могу точить или воду в раздевалку приносить. У меня дети занимаются хоккеем в ДЮСШ, и я не знаю, могу ли даже своих сыновей тренировать, наверное, это тоже под запретом".

"Тогда была пандемия, мы с семьей находились у моей мамы в деревне, и вот позже комиссар пришел ко мне домой в Москве, а меня там не было. И я даже не думал, что обязан был сообщать о своем местоположении, я же закончил карьеру, почему я должен теперь это указывать?" - добавил Марков.

Флажок спортсмену в системе контроля ADAMS выставляется за непредоставленную информацию о местонахождении или пропущенный допинг-тест. Когда спортсмен за 12 месяцев накапливает три флажка, это считается нарушением антидопинговых правил и влечет за собой санкции.

Маркову 42 года, он является трехкратным чемпионом России (2000, 2005, 2018), обладателем Кубка Гагарина (2018), а также чемпионом мира в составе сборной России (2008).