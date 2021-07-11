Малафеев: футболисты сборной Англии выиграют Евро в основное или дополнительное время

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборная Англии по футболу ровно провела весь чемпионат Европы, пропустив всего один мяч, и в финале обыграет команду Италии в основное или дополнительное время. Такое мнение ТАСС высказал бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев.

Финал пройдет 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и начнется в 22:00 мск. В полуфинале сборная Италии победила команду Испании (1:1, 4:2 по пенальти), англичане в дополнительное время обыграли датчан со счетом 2:1. Они забили победный гол после решения нидерландского арбитра Данни Маккели назначить пенальти в ворота датчан - в том эпизоде форвард английской команды Рахим Стерлинг прошел в штрафную, где упал после контакта с Йоакимом Мехле. Нападающий Гарри Кейн не смог реализовать пенальти, но забил, сыграв на добивании.

"Не думаю, что уместно вообще рассуждать на тему какого-то домашнего судейства. И не возьмусь рассуждать на тему пенальти. Уже ничего не изменить. Надеюсь, что сегодня будет честный футбол со стороны обеих сборных", - сказал Малафеев.

"Сложно предсказывать, как все закончится, но мои симпатии лежат на стороне сборной Италии, однако в сегодняшнем матче очень многое все же в пользу англичан, - продолжил он. - Они играют на своем родном стадионе, куда придут десятки тысяч болельщиков сборной Англии, они в целом провели ровно весь турнир и пропустили всего лишь один мяч. Мы видели, как сборная Италии проводила свои матчи, и, особенно на стадии плей-офф, не все было так очевидно в их пользу, а в матче против сборной Испании они и вовсе могли упустить возможность попасть в финал. Две равные команды, очень сбалансированные и в атаке, и в обороне, будем надеяться, что мы увидим сегодня красивый футбол".

Бывший голкипер сборной России убежден в том, что для выявления победителя командам не понадобится серия послематчевых 11-метровых ударов. "Пенальти точно не будет. Допускаю, что обе сборные забьют. Я буду болеть за итальянцев в этом матче, но мне кажется, что итоговая победа будет все же за сборной Англии, а вот выиграют ли англичане в основное время или в дополнительное - узнаем вечером", - отметил он.

"Финалы не выигрываются в одиночку. Не буду никого индивидуально выделять", - заявил собеседник агентства.

Роберто Манчини влюблен в работу в сборной Италии

Пост главного тренера сборной Италии с 2018 года занимает Роберто Манчини. До прихода в национальную команду он в сезоне-2017/18 возглавлял петербургский "Зенит", за который с 1997 по 2016 год выступал Малафеев.