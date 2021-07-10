Манчини надеется, что итальянцы будут получать удовольствие от игры в финале Евро

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Итальянские футболисты в финале чемпионата Европы с англичанами должны постараться получить удовольствие от собственной игры. Об этом накануне матча журналистам заявил главный тренер итальянской сборной Роберто Манчини.

Матч за звание чемпиона Европы по футболу между сборными Англии и Италии пройдет 11 июля в Лондоне. Игра на стадионе "Уэмбли" начнется в 22.00 мск.

"Я надеюсь, что игроки смогут продолжать наслаждаться своей игрой и в заключительном матче на этом турнире. Здесь мы сумели стать крепче всех после испытаний, через которые прошли, некоторые матчи дались нам очень нелегко. Нам вообще ничего не далось легко, даже на групповом этапе", - сказал Манчини.

"Мы проделали хорошую работу, сумели досрочно выйти в плей-офф. Но наша дорога была каменистой, поэтому нам нужно сохранять боевой настрой. Надеюсь, завтра команда сумеет еще раз подарить зрителям яркие эмоции. А уже после можно будет спокойно уходить в отпуск", - добавил он.

Сборная Италии подошла к финалу Евро, имея 33-матчевую серию без поражений.