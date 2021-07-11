Тренер российских пятиборцев Моисеев оценил шансы атлетов выиграть медали Олимпиады

Олимпийские соревнования пятиборцев пройдут с 5 по 7 августа, будут разыграны два комплекта наград в мужском и женском личных первенствах. На чемпионате Европы, который завершился 11 июля в Нижнем Новгороде, Губайдуллина заняла четвертое место, а Лифанов и Баташова выступали только в эстафетах, где стали обладателями бронзовых наград.

"Что касается наших олимпийцев, то этот чемпионат Европы был для них проходным турниром и одним из этапов подготовки. Это был последний старт, где можно было себя попробовать, что-то откорректировать и попробовать себя в технических видах. Это очень важно, чтобы максимально качественно выступить на Олимпийских играх", - сказал Моисеев.

"Тревоги как таковой после этого турнира у меня нет, а есть четкое понимание, что нужно сделать, чтобы российские спортсмены поднялись в Токио на пьедестал. Вопрос заключается только в реализации. У Губайдуллиной, Баташовой и Лифанова шансы выиграть олимпийскую медаль, на мой взгляд, примерно одинаковые и достаточно хорошие. Все эти спортсмены находятся в мировом топе, и кто сумеет лучше справиться со своими эмоциями и волнением, тот и будет на пьедестале", - считает главный тренер, дважды побеждавший на Олимпийских играх в 2004 и 2008 годах.

Поставили жирную точку

Чемпионат Европы в Нижнем Новгороде проходил с 5 по 11 июля. Российские спортсмены заняли второе место в медальном зачете, завоевав одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды. Первыми стали венгры (3-1-2), третье место поделили команды Белоруссии и Италии (1-1-1). В соревнованиях принимали участие спортсмены из 16 стран.