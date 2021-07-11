Тренер российских пятиборцев Моисеев оценил шансы атлетов выиграть медали Олимпиады

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июля. /ТАСС/. Российские пятиборцы Александр Лифанов, Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова имеют достаточно хорошие шансы выиграть в Токио олимпийские медали. Такое мнение высказал журналистам главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев.
Олимпийские соревнования пятиборцев пройдут с 5 по 7 августа, будут разыграны два комплекта наград в мужском и женском личных первенствах. На чемпионате Европы, который завершился 11 июля в Нижнем Новгороде, Губайдуллина заняла четвертое место, а Лифанов и Баташова выступали только в эстафетах, где стали обладателями бронзовых наград.
"Что касается наших олимпийцев, то этот чемпионат Европы был для них проходным турниром и одним из этапов подготовки. Это был последний старт, где можно было себя попробовать, что-то откорректировать и попробовать себя в технических видах. Это очень важно, чтобы максимально качественно выступить на Олимпийских играх", - сказал Моисеев.
"Тревоги как таковой после этого турнира у меня нет, а есть четкое понимание, что нужно сделать, чтобы российские спортсмены поднялись в Токио на пьедестал. Вопрос заключается только в реализации. У Губайдуллиной, Баташовой и Лифанова шансы выиграть олимпийскую медаль, на мой взгляд, примерно одинаковые и достаточно хорошие. Все эти спортсмены находятся в мировом топе, и кто сумеет лучше справиться со своими эмоциями и волнением, тот и будет на пьедестале", - считает главный тренер, дважды побеждавший на Олимпийских играх в 2004 и 2008 годах.
Поставили жирную точку
Чемпионат Европы в Нижнем Новгороде проходил с 5 по 11 июля. Российские спортсмены заняли второе место в медальном зачете, завоевав одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды. Первыми стали венгры (3-1-2), третье место поделили команды Белоруссии и Италии (1-1-1). В соревнованиях принимали участие спортсмены из 16 стран.
"Результаты чемпионата Европы оказались неоднозначными для нашей команды. Но даже выступая в Нижнем Новгороде не в сильнейшем составе, сборная России сумела завоевать здесь достаточное количество медалей. И очень приятно, что наши спортсмены сумели поставить жирную победную точку в заключительный день соревнований", - признался Моисеев.
В заключительный день турнира 23-летняя Анастасия Чистякова и Кирилл Беляков заняли первое место в смешанной эстафете.
"Я очень доволен Настей Чистяковой, это молодая спортсменка, к которой сегодня вообще вопросов не было. Да и Кирилл, опытный боец, тоже сегодня не ошибался, что и привело команду к золотой медали", - сказал главный тренер.
"Можно считать Чистякову резервом на Олимпиаду-2024? Думаю, да, но все будет зависеть от нее самой, насколько она будет мотивирована, с кем и как будет тренироваться и так далее. Но если она продолжит так прогрессировать, то мы можем увидеть ее в составе национальной команды не только на этапах Кубка мира, мировых и европейских первенствах, но и на Олимпийских играх", - заключил Моисеев.
Чемпионат Европы 2022 года пройдет в венгерском Секешфехерваре. Венгрия должна была принять турнир в 2020 году, но из-за пандемии соревнования тогда были отменены.