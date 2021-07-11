Рубашко: матч против "Спартака" показал, над чем "Сочи" еще нужно работать

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Матч первого тура Кубка Париматч Премьер против московского "Спартака" показал, над чем футболистам "Сочи" еще необходимо работать перед стартом Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ) и Лиги конференций. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.

"Сочи" проиграл "Спартаку" со счетом 0:4.

"Сейчас идет подготовка. Тренировочный процесс так выстроен, чтобы команда подошла к началу чемпионата в оптимальной форме. Любая игра информативна и показывает места, над которыми еще нужно работать. Нет никакого волнения, мы готовимся и настраиваемся на начало и РПЛ, и Лиги конференций", - сказал Рубашко.

"Сочи" по итогам прошлого сезона чемпионата России стал пятым и во втором квалификационном раунде Лиги конференций встретится с азербайджанским клубом "Кешля". Первая игра состоится 22 июля в Сочи.

В первом туре чемпионата России "Сочи" 26 июля на выезде встретится с "Нижним Новгородом".