Самсонова поднялась на 10 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 12 июля. Россиянка Людмила Самоснова поднялась с 65-й на 55-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

На завершившемся в воскресенье Уимблдоне Самсонова дошла до четвертого круга, где проиграла будущей финалистке Каролине Плишковой. Чешская спортсменка вошла в топ-10 и расположилась на седьмой позиции.

Победительница Уимблдона австралийка Эшли Барти продолжает возглавлять рейтинг. Второе место сохранила японка Наоми Осака, на третью строчку поднялась белоруска Арина Соболенко.

Рейтинг WTA от 12 июля:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 9 635 очков;

2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 336;

3 (4). Арина Соболенко (Белоруссия) - 6 965;

4 (6). София Кенин (США) - 5 640;

5 (7). Бьянка Андрееску (Канада) - 5 331;

6 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5 125;

7 (13). Каролина Плишкова (Чехия) - 4 975;

8 (9). Ига Свёнтек (Польша) - 4 695;

9 (3). Симона Халеп (Румыния) - 4 330;

10 (12). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4 165;

18 (19). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 3 420...

31 (35). Дарья Касаткина (Россия) - 2 090...

33 (32). Вероника Кудерметова (Россия) - 2 040;

34 (36). Екатерина Александрова (Россия) - 2 000...

41 (40). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 693...

55 (65). Людмила Самсонова (Россия) - 1 441...

82 (89). Анна Блинкова (Россия) - 985;

83 (80). Анастасия Потапова (Россия) - 981...

89 (90). Варвара Грачева (Россия) - 928...

91 (96). Вера Звонарева (Россия) - 922.