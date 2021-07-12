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Евро-2020

Дасаев: итальянский вратарь Доннарумма заслужил звание лучшего футболиста Евро

Сборная Италии стала чемпионом Европы
Ринат Дасаев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Ринат Дасаев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма хорошо играл весь чемпионат Европы и заслуженно получил звание лучшего футболиста турнира. Таким мнением с ТАСС поделился серебряный призер чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР, бывший вратарь "Спартака" Ринат Дасаев.

В воскресенье сборная Италии в финале обыграла команду Англии в серии пенальти и стала победителем турнира. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, за два дополнительных тайма команды голов не забили. В серии пенальти 22-летний Доннарумма отразил два удара, Маркус Рэшфорд отправил мяч в штангу.

"Игра была чуть скучноватая, но это было понятно - и англичане, и итальянцы хотели надежно сыграть в обороне, и они это сделали, матч дошел до 11-метровых. Считаю, две команды заслуживали победы, но пенальти, сами знаете, это жребий, тут кому повезет, и на данный момент повезло итальянцам, - рассказал Дасаев. - Доннарумма хорошо сыграл - два удара с пенальти отразил, да и весь чемпионат он сыграл хорошо, заслужил звание лучшего игрока".

На вопрос ТАСС, чья манера игры в финале ближе Дасаеву, он отметил: "Все-таки игра итальянцев мне была ближе - они более-менее хорошо играли в атаке, хорошо держали мяч. У англичан надежная оборона и контратаки, а итальянцы более своеобразные, гибкие".

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