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Допинг в спорте

РУСАДА за первые полгода открыло 38 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил

Из них 13 было заведено в июне
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые шесть месяцев 2021 года инициировало 38 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил. Как ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА, в июне было заведено 13 дел.

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"В июне 2021 года отделом по обработке результатов было открыто 13 дел о возможном нарушении антидопинговых правил", - сказал представитель пресс-службы.

В январе РУСАДА открыло четыре дела о возможных нарушениях антидопинговых правил, в феврале - ни одного, в марте - пять, в апреле - 11, в мае - пять.

За 12 месяцев 2020 года Российское антидопинговое агентство выявило 108 возможных нарушений. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, фамилии нарушителей могут быть обнародованы только после окончания расследования.

В 2019 году РУСАДА выявило 202 случая возможных нарушений спортсменами антидопинговых правил, в 2018-м - 146. В 2017 году, когда РУСАДА не имело статуса соответствия, его сотрудники выявили 59 случаев возможных нарушений.

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