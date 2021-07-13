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КХЛ

Хоккейный клуб "Барыс" продлил контракт с главным тренером Михайлисом

Срок нового соглашения рассчитано на один год
Юрий Михайлис Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Юрий Михайлис
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 13 июля.. Казахстанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" продлил контракт с главным тренером Юрием Михайлисом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано на один год.

Михайлис возглавляет "Барыс" с 2020 года. В прошедшем сезоне по итогам регулярного чемпионата казахстанский клуб занял шестое место в Восточной конференции, набрав 69 очков в 60 играх. В плей-офф "Барыс" проиграл магнитогорскому "Металлургу" в первом раунде со счетом 2-4 в серии.

На прошедшем чемпионате мира Михайлис дебютировал в качестве главного тренера сборной Казахстана. Команда заняла пятое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф.

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