Доннарумма и Стерлинг вошли в символическую сборную чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 13 июля. Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма и нападающий команды Англии Рахим Стерлинг включены в символическую сборную чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Полностью состав символической сборной выглядит следующим образом: вратарь Джанлуиджи Доннарумма (Италия), защитники Кайл Уокер (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия), полузащитники Жоржиньо (Италия), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания), Педри (Испания), нападающие Фредерико Кьеза (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия) и Рахим Стерлинг (Англия). Доннарумма был признан лучшим игроком чемпионата Европы. Состав cимволической сборной чемпионата Европы был определен группой технических наблюдателей УЕФА. В нее входили 16 человек - бывшие игроки, а также действующие и бывшие тренеры. Среди них был бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло.

Доннарумма, Спинаццола, Педри, Лукаку и другие ✔️



Названа Команда турнира по итогам #ЕВРО2020 — УЕФА (@UEFAcom_ru) July 13, 2021