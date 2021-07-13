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Евро-2020

Доннарумма и Стерлинг вошли в символическую сборную чемпионата Европы по футболу

Состав команды был определен группой технических наблюдателей УЕФА
Рахим Стерлинг (Англия) и Джанлуиджи Доннарумма (Италия) Paul Ellis/AP
Описание
Рахим Стерлинг (Англия) и Джанлуиджи Доннарумма (Италия)
© Paul Ellis/AP

ТАСС, 13 июля. Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма и нападающий команды Англии Рахим Стерлинг включены в символическую сборную чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Полностью состав символической сборной выглядит следующим образом: вратарь Джанлуиджи Доннарумма (Италия), защитники Кайл Уокер (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия), полузащитники Жоржиньо (Италия), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания), Педри (Испания), нападающие Фредерико Кьеза (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия) и Рахим Стерлинг (Англия). Доннарумма был признан лучшим игроком чемпионата Европы.

Состав cимволической сборной чемпионата Европы был определен группой технических наблюдателей УЕФА. В нее входили 16 человек - бывшие игроки, а также действующие и бывшие тренеры. Среди них был бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло.

Чемпионат Европы завершился в воскресенье. Сборная Италии в финале обыграла команду Англии в серии пенальти и стала победителем турнира. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.

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