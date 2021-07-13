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НХЛ

Вратарь "Нэшвилла" и обладатель "Везина Трофи" 2018 года Ринне завершил карьеру в НХЛ

Финский голкипер провел 683 матча в НХЛ, из них 60 - "на ноль"
Пекка Ринне AP Photo/Mark Zaleski
Описание
Пекка Ринне
© AP Photo/Mark Zaleski

ТАСС, 13 июля. Финский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл" и обладатель приза "Везина Трофи", вручаемого лучшему голкиперу сезона в НХЛ, Пекка Ринне объявил о завершении карьеры в лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

"Более 15 лет я был в невероятном, изменяющем жизнь путешествии с "Нэшвиллом", которое дало мне больше, чем я мог рассчитывать, - сказал Ринне. - Это решение было нелегким, но я знаю, что оно было принято в нужное время. Я благодарен своим родным, всем в "Нэшвилле" - руководству, тренерам и моим товарищам по команде. И последнее, но не менее важное: я благодарен людям из Нэшвилла, каждый из вас помог мне стать человеком, которым я являюсь сегодня".

Ринне 38 лет, он дебютировал в составе "Нэшвилла" в 2005 году в игре против "Чикаго". Вратарь провел в НХЛ 683 матча, из которых 60 - "на ноль", и отразил 91,7% бросков. В 2018 году Ринне стал обладателем "Везина Трофи", а в 2011, 2012 и 2015 годах становился финалистом голосования.

Ринне является одним из 12 вратарей в истории лиги, на счету которых не менее 350 побед и 60 шатаутов. 9 января 2020 года он стал 12-м вратарем НХЛ, забившим гол, когда забросил шайбу в ворота "Чикаго". В 2014 году Ринне был назван самым ценным игроком чемпионата мира, на том турнире он в составе финской национальной команды завоевал серебряную медаль.

В 2020 году "Нэшвилл" выбрал российского вратаря Ярослава Аскарова под 11-м номером в первом раунде драфта НХЛ.

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