Боец Сидельников не был уволен из Bellator

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Кирилл Сидельников не был уволен из организации Bellator. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

Ранее портал MMA Junkie сообщил об увольнении из Bellator Сидельникова и еще 17 бойцов.

"Кирилл не был уволен. Сообщение о его увольнении - ошибка. Он может выступить на турнире в России 23 октября", - сказал собеседник агентства.

Сидельников является партнером по команде Федора Емельяненко. Боец провел в ММА 18 боев, одержал 12 побед и потерпел 6 поражений.