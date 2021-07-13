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ММА

Боец Сидельников не был уволен из Bellator

Как сообщили в команде спортсмена, он может выступить на турнире в России 23 октября
Кирилл Сидельников Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Кирилл Сидельников
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Кирилл Сидельников не был уволен из организации Bellator. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

Ранее портал MMA Junkie сообщил об увольнении из Bellator Сидельникова и еще 17 бойцов.

"Кирилл не был уволен. Сообщение о его увольнении - ошибка. Он может выступить на турнире в России 23 октября", - сказал собеседник агентства.

Сидельников является партнером по команде Федора Емельяненко. Боец провел в ММА 18 боев, одержал 12 побед и потерпел 6 поражений.

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