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Фетисов пригласил Джона Керри принять участие в хоккейном матче на Северном полюсе

Игра намечена на апрель 2022 года
Депутат Госдумы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Депутат Госдумы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов во вторник пригласил спецпосланника президента США по климату Джона Керри принять участие в товарищеском хоккейном матче на Северном полюсе.

"Предложил Джону Керри поучаствовать в хоккейном матче на Северном полюсе, который намечен на апрель следующего года, и в хоккейном матче, который мы хотим организовать в Глазго в преддверии Всемирного климатического форума", - сообщил ТАСС Фетисов.

На встрече в Москве депутат также подарил бывшему госсекретарю США хоккейную форму с надписью от руки "Давайте играть вместе во имя климата и природы".

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