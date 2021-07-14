Вылет олимпийской сборной беженцев в Токио отложили из-за случая заражения коронавирусом

ТАСС, 14 июля. Олимпийская сборная беженцев отложила вылет в Токио из-за случая заражения коронавирусом в команде. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийская команда беженцев в настоящее время находится в Катаре. При прохождении тестирования на коронавирус перед вылетом на Олимпиаду в Токио был выявлен случай заражения инфекцией у одного из официальных лиц команды. Тесты остальных членов сборной дали отрицательный результат. В связи со случившимся было принято решение, что команда пока не поедет в Токио и продолжит тренироваться в Дохе.

Сборная беженцев впервые приняла участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Для того, чтобы попасть в команду, спортсмены должны иметь высокие результаты, также необходимо наличие статуса беженца, подтвержденного ООН. В состав делегации сборной беженцев на Олимпиаду в Токио входят 29 спортсменов и 11 официальных лиц.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.