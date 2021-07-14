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Зимние олимпийские виды спорта

Прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев заявил, что близок к окончанию карьеры

Спортсмен заявил, что планирует перейти к тренерской деятельности
Дмитрий Васильев Артур Лебедев/ТАСС
Описание
Дмитрий Васильев
© Артур Лебедев/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Один из самых титулованных российских прыгунов на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев близок к окончанию карьеры. Об этом он сообщил ТАСС.

Последний раз на международных соревнованиях Васильев выступал в феврале 2020 года, вернуться в состав национальной команды ему мешали травмы. На предстоящий сезон 41-летний Васильев заявлен в качестве тренера сборной России.

"Пока тренирую ребят, - сказал Васильев. - Думаю выступить на чемпионате России, но это пока под вопросом".

"На международный уровень в моем возрасте выйти будет тяжело, так что, думаю, уйду в тренерскую деятельность", - добавил он.

На международных соревнованиях Васильев выступал более 20 лет. Он участник двух Олимпиад, многократный призер этапов Кубка мира, его лучшим результатом в общем зачете было пятое место в сезоне-2008/09.

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