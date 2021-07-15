Исполком РФС оценит выступление сборной России на Евро и обсудит возможные реформы

"Сборную должен тренировать человек с опытом такой работы, который умеет создать вокруг себя мощный тренерский штаб с учетом и традиций отечественного футбола, и современных тенденций развития футбола", - отметил Матыцин.

Накануне заседания исполкома РФС Матыцин заявил, что новый главный тренер сборной России будет назначен в ближайшее время. По его словам, назначение произойдет до матчей отборочного турнира к чемпионату мира - 2022, который пройдет в Катаре. Ближайшая игра национальной команды в отборе на мировое первенство состоится 1 сентября, сборная России в Москве на стадионе "Лужники" сыграет с вице-чемпионами мира хорватами.

8 июля РФС сообщил о расторжении контракта с Черчесовым, который работал с национальной командой с августа 2016 года. В марте 2020-го РФС подписал с ним новый контракт, который был рассчитан до 30 декабря 2022 года. Под руководством Черчесова сборная России набрала три очка на групповом этапе Кубка конфедераций 2017 года, заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф. На чемпионате мира 2018 года сборная России показала лучший результат в новейшей истории - достигла четвертьфинальной стадии, где в серии послематчевых пенальти уступила будущему вице-чемпиону мира сборной Хорватии.

Национальная команда на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла пробиться в плей-офф. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4). Министр спорта РФ Олег Матыцин и президент РФС Александр Дюков признали результат команды неудовлетворительным. Технический комитет союза 30 июня назвал работу Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России неудовлетворительной, но выразил ему доверие. На предстоящем заседании Черчесов выступит перед членами исполкома по видеосвязи.

При презентации проекта в организации отметили, что потенциальные изменения в российском футболе мотивированы стагнацией бюджетов клубов, падением результатов команд на международной арене и возможным вылетом России из первой десятки таблицы коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уже к 2023 году. На официальном сайте РФС были опубликованы пять вариантов формата проведения турнира в высшем дивизионе российского футбола - Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Их названия - "Земля 16", "Земля 18", "Марс 16", "Юпитер 16" и "Юпитер 20". Числа в каждом из вариантов - это количество клубов, которые будут принимать участие в чемпионате России.

"Земля 16" - вариант, который используется сейчас (16 клубов проводят за чемпионат по 30 матчей в формате "дома" и "на выезде"). "Земля 18" предполагает участие 18 команд, которые проводят по 34 матча, после этого составляется промежуточная турнирная таблица - три первые команды получают путевки в еврокубки (Лигу чемпионов и Лигу конференций). Для розыгрыша еще одной путевки в Лигу конференций проводят плей-офф, в котором принимают участие команды, занявшие места с четвертого по седьмое (четвертая встречается с седьмой, пятая - с шестой), победители этих пар в одноматчевом формате разыгрывают право выступить на международной арене в новом сезоне. При этом в ФНЛ вылетают команды, занявшие 17-е и 18-е места, а 15-й и 16-й клубы в двухраундовом формате играют переходные матчи с четвертой и третьей командами ФНЛ.

"Марс 16" также предполагает участие 16 команд, однако они проводят чемпионат не по "гладкой системе", а с дополнительными этапами, которые позволяют увеличить число матчей в турнире и обострить борьбу за путевку в еврокубки и сохранение места в элите. Четвертый и пятый варианты - "Юпитер 16" и "Юпитер 20". При них команды на первом этапе проводят по 24 матча по "швейцарской системе", которая с сезона-2024/25 начнет действовать в Лиге чемпионов; ее суть заключается в том, что команды проводят одинаковое количество матчей, встречаясь с равными по силе соперниками, исходя из турнирной таблицы - сильные играют с сильными, середняки - с середняками, а слабые - со слабыми, положение клубов будет меняться в зависимости от результатов - слабые смогут стать сильными и наоборот.

По итогам 24 матчей составляется промежуточная таблица для определения групп второго этапа, а все заработанные клубами очки по итогам первого этапа делятся пополам. В обоих вариантах шесть лучших клубов турнира ведут борьбу за путевки в еврокубки. При варианте "Юпитер 16" оставшиеся 10 команд выясняют, кто сможет побороться с четвертой командой из первой группы за путевку в Лигу конференций. Также становятся известны команды, которые сыграют в стыковых матчах за сохранение прописки и покинут РПЛ.

При варианте "Юпитер 20" после первого этапа команды делятся на три группы - шесть лучших, команды, занявшие места с седьмого по 14-е, а также с 15-го по 20-е. Сильнейший из второй группы встречается с четвертой командой из топ-6 за выход в Лигу конференций. В третьей группе также определяются две команды, которые вылетают в ФНЛ напрямую, и две, которым предстоит участвовать в стыковых матчах.

Другие вопросы повестки исполкома РФС

В повестке предстоящего исполкома РФС также значатся три операционных вопроса. На заседании должен быть утвержден список 33 лучших игроков сезона-2020/21, а также лучших игроков в номинациях.

Помимо этого, исполкому РФС предстоит утвердить список судей, ассистентов судей и инспекторов на внутренние соревнования на первую половину сезона 2021/22.

Также союз должен утвердить регламент и календарь соревнований Олимп - первенства Футбольной Национальной Лиги - 2 на новый сезон.