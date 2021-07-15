Чемпионат Японии по самбо на Кубок президента России перенесен на август

ТОКИО, 15 июля. /ТАСС/. Ежегодный чемпионат Японии по самбо на Кубок президента РФ Владимира Путина, который должен был пройти в Токио 25 июля, перенесен на 29 августа из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом ТАСС в четверг сообщил вице-президент Федерации самбо Японии, председатель исполнительного комитета турнира Нобуюки Асаи.

"На заседании японской ассоциации самбо было принято решение провести первенство 29 августа", - отметил он. Это уже второй перенос ежегодного первенства из-за ситуации с коронавирусом - изначального он должен был пройти еще 7 февраля, но был перенесен на 25 июля.

Нынешний турнир должен стать 47-м по счету чемпионатом Японии и девятым на Кубок президента РФ. В предыдущем турнире, прошедшем в феврале 2020 года, приняли участие около 100 спортсменов. Самбо было широко распространено в Японии с конца 1970-х до начала 1990-х годов, после Олимпиады 1980 года интерес к этому виду спорта начал постепенно снижаться, но очередной всплеск популярности самбо в Японии произошел перед 2013 годом, когда в Казани проходила Универсиада. В ноябре 2018 года самбо получило временное признание от Международного олимпийского комитета (МОК), для самбо это означает возможность в будущем войти в программу Олимпийских игр, а также получать ежегодное финансирование со стороны МОК.

В Японии продолжает сохраняться сложная ситуация с распространением коронавируса - за восемь дней до начала Олимпийских игр в Токио суточный прирост новых выявленных случаев держится на отметке выше тысячи. С 12 июля в столице Японии из-за ухудшения эпидемической ситуации вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который продлится до 22 августа. На аналогичный период было продлено действие усиленных мер против распространения инфекции в соседних префектурах Канагава, Сайтама и Тиба. Режим ЧС и усиленные меры предполагают, в частности, ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия и запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита.