Привет из прошлого. За что отстранили российских пловцов и что их ждет

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев временно отстранены за нарушение антидопинговых правил, об этом в среду объявила Международная федерация плавания (FINA). Спортсмены в составе национальной сборной готовились к стартующим 23 июля Олимпийским играм в Токио. Как пояснил ТАСС глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, речь идет о нарушении семилетней давности. Андрусенко и Кудашев были отстранены на основании данных из базы московской лаборатории (LIMS), которая содержит результаты проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. Ее изучением занималось Всемирное антидопинговое агентство (WADA), в апреле 2020 года оно объявило об открытии 298 дел в 27 видах спорта. Все они были направлены в международные спортивные федерации для вынесения вердикта.

На эту тему Источник: документы по делу пловцов Андрусенко и Кудашева направили в CAS

"Нарушения относятся к 2014 году, они связаны с несоответствием записи системы LIMS. Это не какое-то свежее нарушение, это давняя история, и обвинения в нарушении связаны с несоответствием данных, - рассказал Сальников. - Мы определились с адвокатами, сформирована команда из ведущих российских и иностранных спортивных юристов". Андрусенко и Кудашев сохраняют шансы на участие в Олимпийских играх. Как сообщил ТАСС источник, адвокаты временно отстраненных российских пловцов уже направили в Спортивный арбитражный суд (CAS) документы по делу спортсменов. Но пока неясно, когда огласят решение. "Все правовые процедуры в CAS, целью которых является допуск пловцов к Играм, уже инициированы, - сказал собеседник ТАСС. - Соответствующие документы уже направлены". С верой в лучшее Российские пловцы продолжают подготовку к Олимпиаде, соревнования по плаванию стартуют в Токио уже 24 июля. В беседе с ТАСС Кудашев отметил, что верит в положительный исход разбирательства дела.

На эту тему Отстраненный пловец Кудашев заявил, что продолжает подготовку к Олимпиаде