Привет из прошлого. За что отстранили российских пловцов и что их ждет

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев временно отстранены за нарушение антидопинговых правил, об этом в среду объявила Международная федерация плавания (FINA). Спортсмены в составе национальной сборной готовились к стартующим 23 июля Олимпийским играм в Токио.
Как пояснил ТАСС глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, речь идет о нарушении семилетней давности. Андрусенко и Кудашев были отстранены на основании данных из базы московской лаборатории (LIMS), которая содержит результаты проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. Ее изучением занималось Всемирное антидопинговое агентство (WADA), в апреле 2020 года оно объявило об открытии 298 дел в 27 видах спорта. Все они были направлены в международные спортивные федерации для вынесения вердикта.
"Нарушения относятся к 2014 году, они связаны с несоответствием записи системы LIMS. Это не какое-то свежее нарушение, это давняя история, и обвинения в нарушении связаны с несоответствием данных, - рассказал Сальников. - Мы определились с адвокатами, сформирована команда из ведущих российских и иностранных спортивных юристов".
Андрусенко и Кудашев сохраняют шансы на участие в Олимпийских играх. Как сообщил ТАСС источник, адвокаты временно отстраненных российских пловцов уже направили в Спортивный арбитражный суд (CAS) документы по делу спортсменов. Но пока неясно, когда огласят решение.
"Все правовые процедуры в CAS, целью которых является допуск пловцов к Играм, уже инициированы, - сказал собеседник ТАСС. - Соответствующие документы уже направлены".
С верой в лучшее
Российские пловцы продолжают подготовку к Олимпиаде, соревнования по плаванию стартуют в Токио уже 24 июля. В беседе с ТАСС Кудашев отметил, что верит в положительный исход разбирательства дела.
"Я занимаюсь плаванием с пяти лет. В сборной с 15 лет, и всю свою плавательную жизнь я был за честный и чистый спорт. Никогда не принимал запрещенных препаратов. Я против употребления запрещенных веществ", подчеркнул Кудашев.
"Я сдаю тесты на допинг уже более 10 лет и никогда не был ни в чем замечен. Письмо о моем отстранении стало большой неожиданностью и повергло меня в шок. Верю в положительный исход, поэтому продолжаю подготовку к Олимпиаде", - добавил спортсмен.
Кудашеву 25 лет, он специализируется на плавании баттерфляем, является призером юношеских международных соревнований.
Андрусенко 30 лет, она специализируется на плавании баттерфляем и вольным стилем. Является призером чемпионатов мира и Европы, чемпионкой Европы в плавании на короткой воде.