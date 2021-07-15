Сборная России по регби-7 вышла из карантина после случая коронавируса в команде

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 выпущена из карантина в Токио и выступит на Олимпийских играх. Об этом ТАСС сообщили в Федерации регби России (ФРР).
На эту тему
- Матыцин надеется, что в ситуации с регбистками неожиданностей больше не будет
- Источник: угрозы снятия российских регбисток с Олимпиады из-за случая ковида нет
- Первые тесты на коронавирус регбисток сборной России в Токио дали отрицательный результат
- В федерации регби считают, что команда России должна выйти из группы на Олимпиаде
Национальная команда была отправлена на карантин после положительного теста на коронавирус одного из членов делегации.
"Команда сдала тесты, все они отрицательные. Завтра команда продолжит подготовку к Олимпийским играм", - сказал собеседник агентства.
Женский олимпийский турнир по регби-7 пройдет с 26 по 31 июля.