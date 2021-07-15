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Олимпиада в Токио

Сборная России по регби-7 вышла из карантина после случая коронавируса в команде

Все участники команды сдали отрицательные тесты на коронавирус
Регбистки сборной России Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Регбистки сборной России
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 выпущена из карантина в Токио и выступит на Олимпийских играх. Об этом ТАСС сообщили в Федерации регби России (ФРР).

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Национальная команда была отправлена на карантин после положительного теста на коронавирус одного из членов делегации.

"Команда сдала тесты, все они отрицательные. Завтра команда продолжит подготовку к Олимпийским играм", - сказал собеседник агентства.

Женский олимпийский турнир по регби-7 пройдет с 26 по 31 июля.

Теги
Олимпиада в Токио
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