Чемпионат мира по скалолазанию 2021 года пройдет в Москве, несмотря на санкции WADA

Чемпионат мира планируется провести с 15 по 22 сентября. Ожидается, что в турнире примут участие около 1 тыс. человек из 50 стран.

"Все понимали, что перенос чемпионата мира в другую страну невозможен, так как организовать столь масштабные соревнования всего за несколько месяцев нереально, хотя на дополнительные консультации и согласования потребовалось некоторое время, - сказал президент ФСР Дмитрий Бычков. - По сути, вопрос стоял об отмене турнира, но от этого не выиграл бы никто и в первую очередь спортсмены, для многих из которых это главный старт сезона. В итоге принято взвешенное, объективное и единственно верное решение".

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) Россия до декабря 2022 года не может претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их. При этом оговорены возможные исключения - турнир может пройти в России, если перенести соревнование в другие страны "невозможно юридически и практически". После вступления в силу санкций исполком IFSC в феврале 2021 года выразил поддержку ФСР и заверил, что турнир останется в Москве, так как перенос соревнований в другую страну не представляется возможным.