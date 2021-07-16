Бывший баскетболист "Зенита" Хвостов подписал контракт с "Нижним Новгородом"

ТАСС, 16 июля. Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" подписал контракт с бывшим защитником петербургского "Зенита" Дмитрием Хвостовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на один год.

"Рад буду снова, спустя пять лет, встретиться с болельщиками "Нижнего Новгорода" в качестве непосредственно игрока команды, - сказал Хвостов. - И очень ценю возможность вновь поработать с Зораном Лукичем. Хочу поблагодарить его и руководство клуба за оказанное мне доверие и постараюсь по максимуму помочь "Нижнему" в новом сезоне".

Баскетболист уже играл за "Нижний Новгород" - с 2013 по 2016 год. С 2019 года он выступал за "Зенит". Также баскетболист играл за краснодарский клуб "Локомотив-Кубань", с которым становился обладателем Кубка России, подмосковные "Химки", с которыми выигрывал Еврокубок, и московское "Динамо".

В прошедшем сезоне Хвостов провел 15 матчей, в которых в среднем набирал 2,4 очка, делал 0,5 подбора и 3,1 передачи.

В составе сборной России Хвостов выиграл бронзу чемпионата Европы 2011 года и Олимпийских игр 2012 года.