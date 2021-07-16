ТАСС, 16 июля. Армянский шахматист Левон Аронян снялся с Кубка мира по шахматам в Сочи по состоянию здоровья. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В четверг Аронян не доиграл первую партию 1/64 финала Кубка мира против австралийца Бобби Ченга из-за ухудшения самочувствия. Как сообщили ТАСС в оргкомитете турнира, на этой неделе у шахматиста появились простудные симптомы, позже он был изолирован от других игроков.

"С большим сожалением я должен сообщить о своем снятии с текущего Кубка мира, - написал Аронян. - Несмотря на мое огромное желание играть дальше, из-за высокой температуры и тонзиллита мне нужно быть рациональным и в первую очередь думать о моем здоровье и о здоровье других участников. Также хотел бы лично поблагодарить президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича за то, что он принял все меры, чтобы помочь мне во всех вопросах. Надеюсь, что турнир пройдет без неприятностей, а я обещаю скоро вылечиться и вернуться в волшебный мир шахмат".

Ароняну 38 лет, он занимает пятое место в рейтинге FIDE. Он четырежды принимал участие в турнире претендентов, дважды выигрывал Кубок мира (2005, 2017), в составе сборной Армении трижды выигрывал Шахматную олимпиаду (2006, 2008, 2012) и побеждал на командном чемпионате мира (2011). Также на его счету победы на чемпионатах мира по рапиду (2009) и блицу (2010). В 2005 году Аронян был признан лучшим спортсменом Армении.