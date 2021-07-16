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Футбол в России

Партнер РФС: новый формат РПЛ усложнит возможное проведение договорных матчей

По слова представителя компании-партнера, разработавшей проект реформ чемпионата России по футболу, исходя из размеров страны и развития ее экономики, высшей лиге необходимо не менее 20 команд

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Предлагаемый новый формат проведения чемпионата России по футболу усложнит возможное проведение договорных матчей. Об этом журналистам заявил руководитель сотрудничающей с Российским футбольным союзом (РФС) нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс.

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РФС во вторник на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с Hypercube. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. В союзе подчеркнули, что рассматриваются различные варианты, но окончательного решения на данный момент нет. Ранее в пятницу Ньювенхейс назвал формат реформы российского футбола "Юпитер 16" наиболее предпочтительным для реализации.

"Посмотрите на страну, экономику - страна достаточно развитая, чтобы в высшем дивизионе выступало 16 команд, - сказал Ньювенхейс. - Нужно, чтобы их было не меньше 20. В Дании и Австрии, к примеру, нет такого количества регионов, как в России, поэтому там и сделали формат с 12 командами. А банкротство бывает везде, любой клуб, даже самый хороший, например, "Рейнджерс" в Шотландии, может оказаться в плохом положении".

"Коррупция есть не только в России. Это как допинг в легкой атлетике, но с ней нужно бороться. В предлагаемом формате договорные матчи будет организовать намного сложнее. Игр, в которых ничего не решается, станет меньше", - подчеркнул он.

Что представляет из себя "Юпитер 16"

В формате "Юпитер 16" предполагается, что в премьер-лиге продолжат играть 16 клубов, но на первом этапе они проводят не 30 матчей, а 24 (по 12 дома и в гостях). Эти игры проходят по швейцарской системе (сильные играют с сильными, слабые - со слабыми; положение клубов будет меняться в зависимости от результатов - слабые смогут стать сильными и наоборот). По итогам 24 матчей составляется промежуточная таблица для определения групп второго этапа. Все заработанные клубами очки по итогам первого этапа делятся пополам.

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На втором этапе клубы, занявшие в первой части турнира места с первого по шестое, играют 10 матчей друг против друга (по пять дома и в гостях). Команда, занявшая итоговое первое место, получает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, вице-чемпион отправляется в третий квалификационный раунд турнира, а бронзовый призер - в квалификацию Лиги конференций.

Клубы, занявшие на первом этапе с седьмого по 16-е места, играют девять матчей друг против друга. По их итогам две сильнейшие команды проводят дополнительный матч за право встретиться с четвертым клубом из первой группы за еще одно место в Лиге конференций. Две последние команды вылетают в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а седьмая и восьмая - принимают участие в стыковых матчах за место в РПЛ с клубами из второго российского дивизиона.

У этого варианта отмечаются следующие плюсы: множество дополнительных топ-матчей, много моментов триумфа и поражения, почти во всех матчах что-то поставлено на карту, посещаемость лиги существенно увеличится, спортивные результаты повысятся. Недостатков всего два, но они весьма серьезные. Первый - растянутый календарь (34 круга, но такой календарь возможен при сдвиге дат Кубка России), второй - сложный инновационный формат турнира.

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