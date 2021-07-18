СМИ: мужскую сборную ЮАР по регби-7 изолировали в Японии из-за инфицирования персонала

ТОКИО, 18 июля. /ТАСС/. Власти города Кагосима на юго-западе Японии изолировали в номерах местной гостиницы членов мужской сборной ЮАР по регби-7 после обнаружения заражения коронавирусом у одного из сотрудников персонала команды. Об этом в воскресенье сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что в связи с этим были приостановлены тренировки южноафриканской сборной. В настоящий момент городские власти проводят проверку на предмет возможных контактов спортсменов с инфицированным.

К настоящему времени коронавирус был выявлен у прибывших в Японию спортсменов и членов команд из нескольких стран. Его обнаружили у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии, а также у вспомогательного персонала сборных Нигерии и России.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

За шесть дней до начала соревнований в Токио продолжает сохраняться сложная ситуация с распространением нового коронавируса: суточный прирост числа новых выявленных случав в японской столице держится на отметке выше тысячи. С 12 июля в Токио из-за ухудшения эпидемической ситуации вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.