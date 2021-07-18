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Бокс

Чарло и Кастаньо завершили вничью бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу

Чарло защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации, Международной боксерской федерации и Всемирного боксерского совета, Кастаньо - пояс Всемирной боксерской организации

ТАСС, 18 июля. Американец Джермелл Чарло и аргентинец Брайан Кастаньо завершили вничью поединок за звание абсолютного чемпиона мира среди боксеров-профессионалов, не сумев объединить титулы по всем четырем престижным версиям в весовой категории до 69,9 кг. По итогам 12-раундового поединка, прошедшего в Сан-Антонио (штат Техас, США), один судья отдал победу Чарло - 117:111, второй - Кастаньо - 114:113, третий выставил ничейные оценки - 114:114.

Чарло защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC), Кастаньо - пояс Всемирной боксерской организации (WBO).

В послужном списке 31-летнего Чарло 34 победы (18 нокаутом), одно поражение, одна ничья. Он во второй раз защитил пояс WBC и в первый - IBF и WBA. Также американец владел титулом WBC в 2016-2018 годах, трижды его защитив.

В активе 31-летнего Кастаньо 17 побед (12 нокаутом), две ничьи. Он впервые защитил титул WBO. Также аргентинец владел поясом WBA в 2018-2019 годах, один раз его защитив.

На данный момент два боксера владеют званием абсолютного чемпиона мира: американец Теофимо Лопес (весовая категория до 61,23 кг) и британец Джош Тэйлор (63,5 кг). Предыдущим абсолютным чемпионом мира в весе до 69,9 кг был американец Уинки Райт (2004).

Кастаньо в следующем поединке может встретиться с обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO Тимом Цзю, сыном бывшего абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 63,5 кг Константина Цзю.

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