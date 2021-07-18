Велогонщик Погачар во второй раз подряд стал победителем "Тур де Франс"

ТАСС, 18 июля. Словенский велогонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates во второй раз подряд выиграл веломногодневку "Тур де Франс".

Последний, 21-й этап прошел в воскресенье и завершился в Париже на Елисейских Полях. Победителем этапа стал бельгийский велогонщик Ваут ван Арт, представляющий команду Jumbo-Visma.

Погачару 22 года, он стал четвертым велогонщиком, которому удалось выиграть две своих первых многодневки "Тур де Франс". Такое достижение принадлежит также бельгийцу Эдди Мерксу (1969, 1970) и французам Бернару Ино (1978, 1979) и Лорану Финьону (1983, 1984).

"Тур де Франс" прошел в 108-й раз, маршрут велогонки был проложен по территории Франции и Андорры. Протяженность гонки Гранд-тура составила 3 414 км.