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Тур де Франс

Велогонщик Погачар во второй раз подряд стал победителем "Тур де Франс"

Последний, 21-й этап завершился в Париже на Елисейских Полях
Тадей Погачар AP Photo/Christophe Ena
Описание
Тадей Погачар
© AP Photo/Christophe Ena

ТАСС, 18 июля. Словенский велогонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates во второй раз подряд выиграл веломногодневку "Тур де Франс".

Последний, 21-й этап прошел в воскресенье и завершился в Париже на Елисейских Полях. Победителем этапа стал бельгийский велогонщик Ваут ван Арт, представляющий команду Jumbo-Visma.

Погачару 22 года, он стал четвертым велогонщиком, которому удалось выиграть две своих первых многодневки "Тур де Франс". Такое достижение принадлежит также бельгийцу Эдди Мерксу (1969, 1970) и французам Бернару Ино (1978, 1979) и Лорану Финьону (1983, 1984).

"Тур де Франс" прошел в 108-й раз, маршрут велогонки был проложен по территории Франции и Андорры. Протяженность гонки Гранд-тура составила 3 414 км.

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