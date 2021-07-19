Алексей Березуцкий рассказал, что приглашал своего брата Василия в тренерский штаб ЦСКА

ТАСС, 19 июля. Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий приглашал своего брата Василия в тренерский штаб московской команды. Об этом Алексей Березуцкий рассказал в прямом эфире на официальной странице клуба во "ВКонтакте". Ранее в понедельник ЦСКА объявил об утверждении Алексея Березуцкого главным тренером команды. Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб "Краснодара" 20 апреля.

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"Сергея Игнашевича не будет, - сказал Алексей Березуцкий. - Приглашение Василия было, но он взял время на раздумье. Я его спрашивал, сильного энтузиазма не увидел, но все может поменяться в любое время". "На данный момент Григорий Бабаян является первым ассистентом, также он будет отвечать за стандарты, у каждого в тренерском штабе есть определенная функция, за которую он отвечает. Тренеру по физической подготовке Райланду Моргансу помогает Игорь Аксенов, они отвечают за отдельный участок работы, но какие-то решения мы обсуждаем вместе, другой вопрос, что решаю это я, это и есть работа главного тренера. Дмитрий Крамаренко также входит в тренерский штаб, практически в тренерском штабе Евгений Шевелев, он же тренер-аналитик, подтягиваем Игоря Акинфеева, но он где-то между тренерским штабом и футболистом", - добавил он.

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