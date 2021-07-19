Алексей Березуцкий рассказал, что приглашал своего брата Василия в тренерский штаб ЦСКА

ТАСС, 19 июля. Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий приглашал своего брата Василия в тренерский штаб московской команды. Об этом Алексей Березуцкий рассказал в прямом эфире на официальной странице клуба во "ВКонтакте".
Ранее в понедельник ЦСКА объявил об утверждении Алексея Березуцкого главным тренером команды. Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб "Краснодара" 20 апреля.
"Сергея Игнашевича не будет, - сказал Алексей Березуцкий. - Приглашение Василия было, но он взял время на раздумье. Я его спрашивал, сильного энтузиазма не увидел, но все может поменяться в любое время".
"На данный момент Григорий Бабаян является первым ассистентом, также он будет отвечать за стандарты, у каждого в тренерском штабе есть определенная функция, за которую он отвечает. Тренеру по физической подготовке Райланду Моргансу помогает Игорь Аксенов, они отвечают за отдельный участок работы, но какие-то решения мы обсуждаем вместе, другой вопрос, что решаю это я, это и есть работа главного тренера. Дмитрий Крамаренко также входит в тренерский штаб, практически в тренерском штабе Евгений Шевелев, он же тренер-аналитик, подтягиваем Игоря Акинфеева, но он где-то между тренерским штабом и футболистом", - добавил он.
Главный тренер ЦСКА также отметил, что несмотря на малое количество тренеров, клуб справляется. "Должно быть, по-хорошему, много человек в тренерском штабе, но на данный момент не хочется брать непонятно кого, мы справляемся. Если будем усиливать штаб, то это будет конкретное усиление, которое будет всем понятно. Наши взгляды с Бабаяном очень похожи, но при этом сильно отличаются, что хорошо, в спорах рождается истина - все наши совещания проходят со спорами, мне так чуть легче, но окончательное решение за мной", - заключил он.
Березуцкому 39 лет, он входит в тренерский штаб ЦСКА с 2020 года. Березуцкий выступал за московский клуб с 2001 по 2018 год. В составе армейцев он становился обладателем Кубка УЕФА в 2005 году, шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, а также пятикратным обладателем суперкубка страны. В составе сборной России Березуцкий играл с 2003 по 2016 год и стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.