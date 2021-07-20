Ефимова объяснила, почему не смогла пройти олимпийский отбор на дистанции 200 м брассом

ТАСС, 20 июля. Плохая подготовка не позволила шестикратной чемпионке мира по плаванию Юлии Ефимовой отобраться на Олимпиаду на дистанции 200 м брассом. Комментарий спортсменки приводит телеканал "Матч ТВ".

Ефимова на апрельском чемпионате России отобралась только на одну личную дистанцию на Олимпиаде - 100 м брассом. На дистанции вдвое длиннее она уступила Евгении Чикуновой и Марии Темниковой.

"Ничего не мешало [отобраться на 200 м], просто были два тяжелых года. Проходи отбор, как и должно быть, в 2020 году, я бы хорошо подготовилась к чемпионату России, но в 2021 году так получилось, что я тренировалась не со своим папой, - сказала Ефимова. - Мы были раздельно, я вернулась к американскому тренеру Дэвиду Сало, но с ним немного не сошлось. Я проделала очень сильную работу, однако не смогла подвестись к отбору".

Ефимовой 29 лет, на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро она выиграла две серебряные награды (на дистанциях 100 м и 200 м брассом). На Играх-2012 спортсменка стала бронзовым призером на дистанции 200 м брассом. В активе Ефимовой шесть золотых наград чемпионатов мира. На последнем мировом первенстве, проходившем летом 2019 года в южнокорейском Кванджу, россиянка выиграла золото, серебро и бронзу, победив на дистанции 200 м брассом, также она побеждала на этой дистанции в 2013 и 2017 годах.

Церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет 23 июля.